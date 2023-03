Visite du jardin de Rio Froment Jardin de Rio Froment Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Visite du jardin de Rio Froment Jardin de Rio Froment, 2 juin 2023, Savenay. Visite du jardin de Rio Froment 2 – 4 juin Jardin de Rio Froment 3 euros par adulte ; gratuit pour les moins de 18 ans. Issu de l’imagination d’un couple de passionnés de retour du Brésil au milieu du XIXème siècle, ce jardin de deux hectares entoure une maison bourgeoise au sommet du sillon de Bretagne. Les éléments d’origine sont majoritairement conservés :grande allée latérale, jardin d’agrément à l’anglaise, petit bois de promenade, roseraie. La présence d’arbres remarquables ainsi qu’une superbe serre font partie intégrante du patrimoine de Savenay Jardin de Rio Froment 6 rue de Guérande 44260 Savenay Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 03 71 93 20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T15:30:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 d.berthiau

