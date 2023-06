Un jardin dans ma main Jardin de Reuilly Paris, 20 juillet 2023, Paris.

Un jardin dans ma main Jeudi 20 juillet, 10h30 Jardin de Reuilly Entrée libre

Contes en musique pour les touts-petits de 0 à 3 ans, autour de la nature et de ses créatures minuscules .

Suivi d’un temps d’échange et de transmission autour des comptines et jeux de doigts.

Jardin de Reuilly 15 rue Albinoni 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:30:00+02:00 – 2023-07-20T11:30:00+02:00

2023-07-20T10:30:00+02:00 – 2023-07-20T11:30:00+02:00

©Jérôme Barbosa