Visite libre du jardin partagé de la Harengerie Jardin de Reconquête, 3 juin 2023, Pontoise. Visite libre du jardin partagé de la Harengerie 3 et 4 juin Jardin de Reconquête Situé à l’emplacement de l’ancien presbytère de la cathédrale Saint Maclou, ce jardin a longtemps été une friche. Depuis 5 ans, c’est un jardin partagé, créé par les habitants du quartier. Un havre de biodiversité, où les cultures potagères côtoient une flore sauvage soigneusement préservée. Jardin de Reconquête 13 rue de la Harengerie 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France En plein centre ville, ce jardin, anciennement jardin de presbytère est composé de carrés potagers en cours d’élaboration. Il est largement inspiré de la permaculture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Ville de Pontoise

