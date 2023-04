Exposition dans le jardin partagé de la Harengerie Jardin de Reconquête Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Exposition dans le jardin partagé de la Harengerie Jardin de Reconquête, 3 juin 2023, Pontoise. Exposition dans le jardin partagé de la Harengerie 3 et 4 juin Jardin de Reconquête Alain Chaste expose ses sculptures art brut dans ce jardin, exposition « Le vieux Pontoise, d’hier à aujourd’hui ».

Découvrez Alain Chaste ici Jardin de Reconquête 13 rue de la Harengerie 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « http://www.art-insolite.com/pageinsolites/insochaste.htm »}] En plein centre ville, ce jardin, anciennement jardin de presbytère est composé de carrés potagers en cours d’élaboration. Il est largement inspiré de la permaculture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Ville de Pontoise

Détails Catégories d’Évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin de Reconquête Adresse 13 rue de la Harengerie 95300 Pontoise Ville Pontoise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Jardin de Reconquête Pontoise

Jardin de Reconquête Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Exposition dans le jardin partagé de la Harengerie Jardin de Reconquête 2023-06-03 was last modified: by Exposition dans le jardin partagé de la Harengerie Jardin de Reconquête Jardin de Reconquête 3 juin 2023 Jardin de Reconquête Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise