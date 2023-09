Cet évènement est passé Visite libre du Jardin de Pontborn Jardin de Pontborn Carantec Catégories d’Évènement: Carantec

Finistère Visite libre du Jardin de Pontborn Jardin de Pontborn Carantec, 17 septembre 2023, Carantec. Visite libre du Jardin de Pontborn Dimanche 17 septembre, 14h00 Jardin de Pontborn Entrée libre le dimanche. Profitez d’une promenade champêtre dans une zone naturelle humide autour d’une rivière, d’une ferme ancienne et d’un lavoir. Jardin de Pontborn Vern-Bihan, 29660, Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne 06 42 09 91 97 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Pontborn FB Détails Catégories d’Évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Jardin de Pontborn Adresse Vern-Bihan, 29660, Carantec Ville Carantec Departement Finistère Lieu Ville Jardin de Pontborn Carantec latitude longitude 48.651991;-3.914908

Jardin de Pontborn Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/