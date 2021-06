Auxerre Muséum d'Auxerre Auxerre, Yonne Jardin de poètes Muséum d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Les poètes s’invitent dans le parc du Muséum ! En écho à l’exposition de plein air _L’art au jardin_, retrouvez des citations au fil du parc. Une occasion de découvrir les recoins de verdure pour « collectionner » toutes les phrases éparpillées dans les arbres, au sol, parmi les fleurs… Parcours de citations autour de l’exposition de plein air « L’art au jardin ». Muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre Yonne

2021-07-03T17:00:00 2021-07-03T23:59:00

