Visite découverte du jardin de plantes médicinales et du verger Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Saint-Marc-la-Lande Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Marc-la-Lande

Visite découverte du jardin de plantes médicinales et du verger Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire, 2 juin 2023, Saint-Marc-la-Lande. Visite découverte du jardin de plantes médicinales et du verger 2 – 4 juin Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Gratuit. Le jardin de plantes médicinales et le verger sont accessibles en permanence. Les visiteurs peuvent les découvrir librement ou se renseigner auprès de La Maison du Patrimoine (accueil dans la Commanderie des Antonins). Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Le Bourg, 79310 Saint-Marc-la-Lande, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres 05 49 63 43 31 http://www.maison-patrimoine.fr Ce jardin rappelle que les moines Antonins utilisaient pour le soin du mal des ardents, une préparation composée de 14 plantes. Le verger présente, dans un aménagement soigné, de nombreuses variétés de pommes, poires, raisins et rosiers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©La Maison du Patrimoine

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Marc-la-Lande Autres Lieu Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Adresse Le Bourg, 79310 Saint-Marc-la-Lande, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Ville Saint-Marc-la-Lande Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Saint-Marc-la-Lande

Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marc-la-lande/

Visite découverte du jardin de plantes médicinales et du verger Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire 2023-06-02 was last modified: by Visite découverte du jardin de plantes médicinales et du verger Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire 2 juin 2023 Jardin de plantes médicinales et verger conservatoire Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande

Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres