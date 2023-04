Rendez-vous dans les jardins de l’Abbaye de Daoulas Jardin de plantes médicinales de l’abbaye de Daoulas, 3 juin 2023, Daoulas.

Heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition dans nos jardins ! Avec cette année, une thématique qui va vous enchanter « Les musiques du jardin».

Nos cinq sites proposent à cette occasion de nombreuses visites et animations spécialement conçues pour vous permettre d’explorer tantôt la thématique annuelle, tantôt les richesses plurielles de nos parcs et jardins. Un moment privilégié propice à la découverte, aux échanges et aux bons conseils !

L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez ouvrent gratuitement pour l’occasion !

De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts gratuitement pour ces deux jours. Profitez-en pour découvrir nos parcs, nos jardins et nos expositions.

Les animations proposées à cette occasion sont, elles aussi, gratuites. Si vous hésitez entre le samedi et le dimanche, venez plutôt le samedi, vous serez plus tranquille pour explorer et découvrir tout ce que nos cinq sites ont d’étonnant à vous dévoiler.

Fondée au 12e siècle, l'Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer en un lieu les centres d'intérêts : patrimoine, jardins et expositions centrées sur la diversité culturelle. Les jardins, des simples labellisé « jardin remarquable » et des arbres médicinaux créé en 2016, réunissent une sélection d'essences venues de toute la planète.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

