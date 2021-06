Jardin de Pierre Jardin – potager de Pierre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Moret-Loing-et-Orvanne.

Ce jardin potager est situé au coin de la rue Alexandre Chevrier et du sentier des Godines, au cœur d’un quartier résidentiel. Il est entretenu par la famille Hernandez depuis une cinquantaine d’années. Dans un premier temps, il avait une vocation potagère et de production alimentaire pour la famille. Dans les dernières années, Pierre y passait la majorité de son temps de retraite. Décédé au printemps dernier, sa femme et ses filles ont repris le jardin afin de l’ouvrir à la communauté, à des fins éducatives d’abord, puis d’alimentation de proximité. La surface potagère a été réduite au fil du temps au profit d’arbres fruitiers et de fleurs pour le bénéfice visuel des passants et du voisinage. Les bulbes partent le bal au printemps (jonquilles, narcisses, muscaris, scilles, tulipes, jacinthes etc.) et sont suivies par un festival de couleurs grâce aux primevères, pensées, iris, pivoines, glaïeuls, dahlias, roses, hémérocalles, amarantes, roses trémières, lilas d’Espagne etc. Les arbres à fleur (Lilas, forcizia, santoline, houx, laurier-rose, bougainvillier, azalée, arbre à papillons, chèvrefeuille etc.) rivalisent avec la floraison des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, mirabelliers etc). À ces espèces traditionnelles, s’ajoutent d’autres plus méridionales (figues, kakis, kiwi, olives, pèches, raisin, amandes etc). La rhubarbe et les petits fruits (cassis, groseilles, fraises et framboises etc) s’échelonnent toute la saison. Elle s’achève par les fruits à coque (noix, noisette). Dès l’origine, un jardinage écoresponsable a été pratiqué comme les anciens savaient le faire: compost et fumier alimentent la terre. Le potager reprend sa place dès cette année selon des techniques de permaculture inspirées du Québec. Bettes, laitues, asperges se sont auto semées alors que les légumes pour produire sauce tomate et ratatouilles seront présents dans le jardin comme ils l’ont toujours été. Le jardin héberge deux poules pondeuses et d’autres compagnons d’une basse-cour les rejoindront bientôt. Une section du jardin attenante à la maison, de l’autre côté de la rue, propose un aménagement paysager et une véranda comportant une grande variété d’espèces. Notamment une exceptionnelle crassula de plus de 50 ans y trône du haut de ses 2 mètres, entourée d’autres succulentes.

Ce jardin potager, au cœur d’un quartier résidentiel, est entretenu par une famille depuis plus de 50 ans, d’abord à des fins alimentaires, puis ornementales et désormais éducatives.

