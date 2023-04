Concert « Corps à corps » avec Johnny Esteban et Alejandro Schwarz Jardin de Patricia Valmondois Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Concert « Corps à corps » avec Johnny Esteban et Alejandro Schwarz Jardin de Patricia, 3 juin 2023, Valmondois. Concert « Corps à corps » avec Johnny Esteban et Alejandro Schwarz Samedi 3 juin, 14h00 Jardin de Patricia Entrée libre Concert « Corps à corps » guitare/chant par Alejandro Schwarz et Johnny Esteban.

Samedi 14h dans le jardin de Patricia

Dimanche 17h chez Jules et Léonie Jardin de Patricia 28 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Le jardin de Patricia est traversé par le Sausseron, tout près d’un lavoir. C’est un jardin naturel ou de nombreuses vivaces fleurissent du printemps à l’automne dans une prairie romantique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T14:30:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T14:30:00+02:00 gwenuguen@gmail.com

