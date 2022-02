jardin de particulier respectueux de l’environnement. jardin de Maisonneuve 2121,route des Clos la Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche

Une fermette rénovée, un jardin de 4500m2 né sur une friche il y a vingt ans, des poules en liberté et de nombreux chats recceuillis. De beaux arbres (gingko, tulipier, liquidambar, koelreuteria paniculata, paulownia, albizzia, sophora et beaucoup d’autres. De nombreux arbustes, des rosiers grimpants tentaculaires, des plantes vivaces et un petit potager bio qui ne produit guère ! Il y a aussi un bassin dans le jardin du bas. La jardinière (moi) exposera quelques unes de ses créations (grands personnages, totems) pour faire joli. Martine Jardin d’artiste jardin de Maisonneuve 2121,route des Clos la Flèche 72200 la flèche La Flèche Saint-Germain du Val Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

