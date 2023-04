Visite du jardin de Papy Paulo Jardin de Papy Paulo, 2 juin 2023, Le Temple-sur-Lot.

Visite du jardin de Papy Paulo 2 – 4 juin Jardin de Papy Paulo La visite est gratuite toute l’année. Groupes d’une dizaine de participants au mieux. Le jardin est petit, pourtant la diversité des sujets abordés risque de vous accaparer plus de deux heures. Prévoir un chapeau pour vous protéger du soleil.

Visite guidée du Jardin de Papy Paulo sur rendez-vous. Lors de la visite, nous découvrirons des manières insolites d’aborder la nature nourricière tant par les modes culturaux que par la diversité des plantes spontanées ayant un attrait culinaire et médicinal. Nous aborderons, en fin de visite, la notion de musique pour ET par les plantes à qui nous demanderons de jouer pour nous un air de leur composition !

Jardin de Papy Paulo Gouneau, Le Temple-sur Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 07 82 55 67 06 [{« type »: « email », « value »: « paul.chemineau47@gmail.com »}] Ce jardin insolite est ouvert au public depuis deux ans. Il est cultivé de façon empirique, sans travail du sol ni traitement chimique. Confection sur place de fermentations de plantes, élevage de micro-organismes et de vers de terre. Musique pour améliorer la vie des plantes mais aussi musique PAR les plantes grâce au « Bambou » (une machine qui transforme les fréquences émises par les plantes en musiques mélodieuses). Expériences en électro-culture et magnéto-culture, agro-foresterie… Le jardin est ouvert toute l’année et la visite sur rendez-vous est gratuite et guidée. Découverte aussi des « mauvaises » herbes aux qualités culinaires ou médicinales. Sur la départementale qui traverse Le Temple-sur-Lot en direction d’Aiguillon. Au carrefour de Gouneau à environ 1 km du village. Parking de co-voiturage et arrêt de bus sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T08:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

