Visite du jardin de Palladia Jardin de Palladia, 2 juin 2023, Sainte-Pallaye. Visite du jardin de Palladia 2 – 4 juin Jardin de Palladia Venez découvrir un petit jardin naturaliste, inspiré des jardins de thé. Un second, plus cosmique, vous transportera dans un temple dédié à la nature. Jardin de Palladia 4 rue du Paradis, 89460 Sainte-Pallaye Sainte-Pallaye 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Petit jardin nippo-bourguignon. Mélange étonnant entre jardin zen et les plantes adaptées au calcaire de notre petit coin de Bourgogne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

