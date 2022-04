JARDIN DE NUIT Maulévrier Maulévrier Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maulévrier

JARDIN DE NUIT Maulévrier, 7 mai 2022, Maulévrier. JARDIN DE NUIT Maulévrier

2022-05-07 – 2022-05-07

Maulévrier Maine-et-Loire Maulévrier A la nuit tombée, le parc offre un tout autre visage au visiteur.

La promenade, rythmée des contes japonais, distille pas à pas, son ambiance de mystère et de magie, faisant la part belle au rêve et au voyage.

contact@parc-oriental.com +33 2 41 55 50 14 http://www.parc-oriental.com/ A la nuit tombée, le parc offre un tout autre visage au visiteur.

La promenade, rythmée des contes japonais, distille pas à pas, son ambiance de mystère et de magie, faisant la part belle au rêve et au voyage.

Maulévrier

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Maulévrier Autres Lieu Maulévrier Adresse Ville Maulévrier lieuville Maulévrier Departement Maine-et-Loire

Maulévrier Maulévrier Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maulevrier/

JARDIN DE NUIT Maulévrier 2022-05-07 was last modified: by JARDIN DE NUIT Maulévrier Maulévrier 7 mai 2022 maine-et-loire Maulevrier

Maulévrier Maine-et-Loire