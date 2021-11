Jardin de Noël Sens, 26 novembre 2021, Sens.

Jardin de Noël Place Drapès Cour de la mairie Sens

2021-11-26 09:00:00 – 2022-01-02 19:00:00 Place Drapès Cour de la mairie

Sens 89100

EUR Pour cette période tant attendue des petits et grands, la Ville de Sens a souhaité offrir aux Sénonais un jardin d’enfants dans la cour de la mairie pour que les familles puissent déambuler et découvrir un jardin féerique imaginé et pensé par le service des espaces verts en collaboration avec le service événementiel. Des automates et des décors nouveaux pour cette animation qui a vu le jour l’an passé dans la cour de l’Hôtel de Ville.

L’accès à la cour sera réglementé, il se fera en sens unique pour réguler la circulation au sein de la cour : entrée place Drapès et sortie rue Drapès.

Animations permanentes :

Animations spectacles et déambulations en centre-ville tout au long du mois de décembre.

Boîte aux lettres du Père Noël dans la cour de la mairie.

Grand sapin sur le parvis de la cathédrale.

Et les fameux croustillons, place de la République.

+33 3 86 95 67 00 https://www.ville-sens.fr/agenda/jardin-de-noel-dans-la-cour-de-la-mairie/

