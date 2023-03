Guided visit to a natural garden Jardin de Nancy, 3 juin 2023, Roques.

Le Jardin de Nancy est niché dans la cour d’une vielle bâtisse (du 13e – 19e siècle). Jardin clos, avec une échappée sur la perspective d’un verger délimité au fond par une haie de bambou. C’est un parterre fougueux et d’abondance surgi d’un rêve longtemps porté. Sous un majestueux pin parasol s’y côtoient en toute liberté et au gré des saisons une multitude de vivaces, de la plus simple à la plus sophistiquée, et de très nombreuses graminées. De subtiles couleurs, des textures très variées, créent une tapisserie en perpétuel mouvement et renouvellement. C’est un jardin naturel qui joue avec la lumière.

Jardin de Nancy Au village, Roques, Gers, Occitanie Roques 32310 Gers Occitanie 06 08 18 52 15 Jardin privé de 2 ha niché dans la cour d’une vieille bâtisse, sous un majestueux pin parasol. Jardin impressionniste avec de nombreuses vivaces et graminées aux couleurs subtiles et aux textures variées. Verger, bambouseraie. Potager. entre Condom et Vic-Fezensac sur la D 35, place du village. Parking, animaux non admis.

