Visite commentée du jardin de Mont-Dauphin Jardin de Mont-Dauphin Mont-Dauphin Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Mont-Dauphin

Visite commentée du jardin de Mont-Dauphin Jardin de Mont-Dauphin, 4 juin 2023, Mont-Dauphin. Visite commentée du jardin de Mont-Dauphin Dimanche 4 juin, 09h00, 10h30 Jardin de Mont-Dauphin réservation auprès de l’office du tourisme du Guillestrois Queyras Visite commentée du jardin et balade contée A partir de 9 heures, visite commentée du jardin historique avec Manu, qui vous présentera la grande et la petite histoire des plantes du jardin et, peut-être, de celles d’à côté !

A 10 heures 30, « contes à marcher debout », une balade contée avec Anne-Claire Dromzée ; une alternance de marche sur les sentiers et de plongées dans les mots de la conteuse. Jardin de Mont-Dauphin 4 Chemin du jardin historique 05600 MONT-DAUPHIN Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lequeyras.com/rendez-vous-aux-jardins-1-1.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T10:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:30:00+02:00 ©mairie de Mont-Dauphin

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Mont-Dauphin Autres Lieu Jardin de Mont-Dauphin Adresse 4 Chemin du jardin historique 05600 MONT-DAUPHIN Ville Mont-Dauphin Departement Hautes-Alpes Age max 99 Lieu Ville Jardin de Mont-Dauphin Mont-Dauphin

Jardin de Mont-Dauphin Mont-Dauphin Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-dauphin/

Visite commentée du jardin de Mont-Dauphin Jardin de Mont-Dauphin 2023-06-04 was last modified: by Visite commentée du jardin de Mont-Dauphin Jardin de Mont-Dauphin Jardin de Mont-Dauphin 4 juin 2023 Jardin de Mont-Dauphin Mont-Dauphin Mont-Dauphin

Mont-Dauphin Hautes-Alpes