Le Japon au jardin de Monique – Lecture de hyakus Jardin de Monique Petit, 3 juin 2023, Eaubonne. Le Japon au jardin de Monique – Lecture de hyakus 3 et 4 juin Jardin de Monique Petit Monique acueillera Céline Cohen qui vous fera découvrir les hyakus (poèmes japonais) de 15h30 à 17h près de la mare.

Le haïku donne à entendre et à voir des images qui transmettent une émotion, un ressenti ou une expérience à ceux et celles qui les écoutent ou les lisent.

Le haïku, poème bref en japonais, se lit dans une seule respiration, laissant un temps de pause, suspendu comme une vibration qui traverse son lecteur et son auditoire. Jardin de Monique Petit 1 bis avenue de l'Alliance 95600 Eaubonne Eaubonne 95600 alliance Val-d'Oise Île-de-France Jardin de vivaces de collections et semis spontanés, jardin ressource pour l'art floral japonais. Le jardin ou le calendrier perpétuel ou un renouvellement évolutif. Une façon de vivre. Il fait partie de la famille, Il m' incite à vivre une partie de mon temps avec lui, Il s' invite à la maison, les fenêtres ouvertes ou fermées ne sont pas un obstacle pour lui, Il est objet de partage de ressourcement et de créativité quand il nous inspire de modestes compositions florales.

