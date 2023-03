Visite du jardin de Mildrède Jardin de Mildrède Warhem Catégories d’Évènement: Nord

Visite du jardin de Mildrède Jardin de Mildrède, 3 juin 2023, Warhem. Visite du jardin de Mildrède 3 et 4 juin Jardin de Mildrède 3 € gratuit pour les moins de 18 ans Visite libre ou guidée de ce jardin à l’anglaise faisant partie de l’Association Jardins Passions Jardin de Mildrède 12 place Henri Vandaele, 59380 Warhem Warhem 59380 Nord Hauts-de-France Ce jardin de 3300 m² entoure une maison bâtie en 1828. Devant celle-ci, s’établit un jardin structuré avec des arbustes, plantes vivaces et ifs taillés. Derrière, se développe un jardin plus libre composé de massifs de roses anglaises, de vivaces, d’une prairie de graminées, d’une double haie de buis centenaires et d’une mare entourée de charmilles, qui favorisent le plein épanouissement de la biodiversité. Accès facile au centre du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © marie Mildrède Seidel

