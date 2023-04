Visite du jardin de Mélimélo Jardin de Mélimélo Blussangeaux Catégories d’Évènement: Blussangeaux

Visite du jardin de Mélimélo Jardin de Mélimélo, 3 juin 2023, Blussangeaux. Visite du jardin de Mélimélo 3 et 4 juin Jardin de Mélimélo Entrée libre | 2€, gratuit -18 ans | À partir de 13 ans Venez visiter ce jardin paysager à l’anglaise. Créé en 1997, notre jardin de 25 ares s’est enrichi cette année de nouveaux massifs. De nouvelles plantes sont venues s’ajouter à notre belle collection d’arbres, d’arbustes, vivaces, rosiers, hostas : nous comptons plus de 1 500 variétés différentes. Découvrez tout au long du jardin : pont, bassin et ses carpes Koï, de nombreuses décorations, un chalet abritant des outils anciens de jardinier, ainsi que des bancs pour le repos.

Vente de plantes du jardin. Jardin de Mélimélo 21 rue principale 25250 Blussangeaux Blussangeaux 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0671395130 https://jardin-melimelo.monsite-orange.fr [{« type »: « email », « value »: « georges.sangsue25@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671395130 »}] Jardin paysager à l’anglaise créé en 1997. Depuis Besançon, à 5 km après l’Isle sur le Doubs / depuis Montbéliard, à 10 km de Voujeaucourt direction l’Isle sur le Doubs Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 jardin Mélimélo Blussangeaux georges sangsue

Age min 13
Age max 99

