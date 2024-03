Jardin de Marguerite : Promenade paisible et harmonieuse. Le jardin de Marguerite Plobsheim, samedi 1 juin 2024.

Jardin de Marguerite : Promenade paisible et harmonieuse. Dans ce jardin, où la nature devient une image poétique, une allée douce et ombragée qui serpente entre les massifs aux diverses associations de couleurs. 1 et 2 juin Le jardin de Marguerite 4 € , gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Des chemins incitent le visiteur à flâner jusqu’au fond du jardin pour découvrir des scènes naturelles et graphiques où l’on rencontre graminées, plantes vivaces et rosiers aux parfums envoûtants. Vous pourrez admirer un bassin aux nénuphars faisant songer à un tableau givernois.

Venez découvrir une réalisation plus récente, le jardin sur gravier qui s’épanouit tout l’été sans arrosage. Le choix des plantes aux odeurs suaves et résistantes à la sécheresse et aux températures caniculaires, lui apporte un air méditerranéen et attire de nombreux insectes pollinisateurs.

Présence de la céramiste Daphnee Dejardip et expo/vente au profit de la fondation Sol En Casa Yanapasayku (Bolivie) et de l’apicultrice Dominique, vente de miel toutes fleurs récolté dans ses ruches placées à proximité du jardin.

Le jardin de Marguerite 2 rue du Verger, Plobsheim, Bas-Rhin, Grand Est Plobsheim 67115 Bas-Rhin Grand Est C'est un jardin de 50 ares d'inspiration anglaise, harmonieux et empreint de poésie. Une création récente d'un jardin sur gravier invite le visiteur à découvrir un jardin sec sans arrosage.

©Marguerite GOETZ