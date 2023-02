L’Art est dans ma Nature Jardin de Malrigou Saint-Jean-d'Estissac Catégories d’Évènement: Dordogne

L'Art est dans ma Nature 2 – 4 juin Jardin de Malrigou

6€ pour les adultes. Dans ce jardin de décorateur, d’artiste, de collectionneur, déambulation-découverte des expositions (sculptures et céramiques) au gré des espaces : petit parc « à la française », potager d’esprit médiéval, tour, atelier, galerie, jardin d’agrément, verger de pommiers anciens, forêt de feuillus… Jardin de Malrigou Le Bourg, 24140 Saint-Jean-d’Estissac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Saint-Jean-d’Estissac 24140 Dordogne 06 61 65 22 37 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+00:00 – 2023-06-04T17:00:00+00:00

Détails
Lieu Jardin de Malrigou
Adresse Le Bourg, 24140 Saint-Jean-d'Estissac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
Ville Saint-Jean-d'Estissac

