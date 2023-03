jardin d’artiste jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

jardin d’artiste jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche, 2 juin 2023, La Flèche. jardin d’artiste 2 – 4 juin jardin de Maisonneuve 2121, route des Clos la Flèche 4500m2 de jardins sur deux niveaux, autour d’une fermette rénovée. De nombreux arbustes et parterres. De beaux arbres (ginko, paulownia,, koelreutéria, acers, albizia, liriodendron tulipifera, sophora japonica etc…), des rosiers grimpants et buissons.Un petit potager naturel. Un bassin dans le jardin à la française. Des poules en liberté et des chats. Des chaises pour la contemplation…

Etiquetage des plantes.

j’exposerai quelques unes de mes créations.

Martine
jardin de Maisonneuve
2121, route des Clos la Flèche
72200 la flèche

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

