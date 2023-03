Expositions au jardin Jardin de Madeleine & Jean-Claude Courçon Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Expositions au jardin Jardin de Madeleine & Jean-Claude, 3 juin 2023, Courçon. Expositions au jardin 3 et 4 juin Jardin de Madeleine & Jean-Claude Entrée libre. Gratuit. Visite du jardin accompagnée d’une expositions de peintures et de réalisations en points de croix et tournages sur bois. Jardin de Madeleine & Jean-Claude 1 bis rue des Ouches 17170 Courçon Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 98 38 02 97 Clos, ce jardin de particulier présente en différents endroits des aménagements paysagers avec plusieurs variétés d’arbres. Derrière un massif se découvre le potager de la maison tandis qu’une petite rivière accompagne la piscine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 COUTANT Jean-Claude©

