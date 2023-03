« Quand tintamarre rythme avec la musique du jardin » Jardin de M. et Mme Petit Œuilly Catégories d’Évènement: Marne

« Quand tintamarre rythme avec la musique du jardin » Jardin de M. et Mme Petit, 3 juin 2023, Œuilly. « Quand tintamarre rythme avec la musique du jardin » 3 et 4 juin Jardin de M. et Mme Petit « Quand tintamarre rytme avec la musique du jardin » Venez découvrir la sonorité d’objets au « jardin de la récup » chez Mr et Mme Petit, incorruptibles chineurs, qui s’émerveillent de leurs découvertes décorant leur jardin, leur offrant une seconde vie. Jardin de M. et Mme Petit 30 rue du 8 mai 51480 Oeuilly Œuilly 51480 Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

