Découvrez le spectacle « Bidea – Camino – Chemin », le samedi 5 août à 17 h 30 au Jardin de l’You à Lourdes !

« Bidea – Camino – Chemin » : Six acteurs, porteurs de langues, de voix, de chants, de musique, d’expériences et de toutes ces choses dont le corps peut être chargé pour raconter une histoire, celle d’une famille.

Une histoire qui réunit les histoires que l’on écoute, des histoires sans archives, des histoires sans photographies, sur les personnes qui ne sont pas apparues sur les photos et enfin se dire à soi-même que “Lorsqu’il n’y a pas de photographie, il reste des histoires à raconter”.

Entrée libre, gratuit..

Discover the show « Bidea ? Camino ? Chemin », on Saturday August 5 at 5.30pm at the Jardin de l’You in Lourdes!

« Bidea ? Camino ? Chemin »: Six actors, carrying languages, voices, songs, music, experiences and all those things that the body can be charged with to tell a story, that of a family.

A story that brings together the stories we listen to, stories without archives, stories without photographs, about the people who didn’t appear in the photos, and finally to say to ourselves that ?when there are no photographs, there are still stories to tell?

Free admission.

Descubra el espectáculo « Bidea ? Camino ? Chemin » el sábado 5 de agosto a las 17.30 h en el Jardin de l’You de Lourdes

« Bidea ? Camino ? Chemin »: seis actores, cada uno con su lengua, su voz, su canción, su música, su experiencia y todo lo que el cuerpo puede llevar para contar una historia, la historia de una familia.

Una historia que reúne las historias que escuchamos, historias sin archivos, historias sin fotografías, sobre personas que no aparecían en las fotos, y finalmente para decirnos a nosotros mismos que « cuando no hay fotografías, todavía hay historias que contar ».

Entrada gratuita.

Entdecken Sie die Show « Bidea? Camino ? Chemin » am Samstag, den 5. August um 17.30 Uhr im Jardin de l’You in Lourdes!

» Bidea ? Camino ? Chemin »: Sechs Schauspieler, Träger von Sprachen, Stimmen, Gesang, Musik, Erfahrungen und all den Dingen, mit denen der Körper belastet sein kann, um eine Geschichte zu erzählen, die Geschichte einer Familie.

Eine Geschichte, die die Geschichten vereint, die man hört, Geschichten ohne Archive, Geschichten ohne Fotografien, über die Menschen, die nicht auf den Fotos erschienen sind, und schließlich sich selbst zu sagen, dass ?wenn es keine Fotografien gibt, es immer noch Geschichten zu erzählen gibt?

Eintritt frei, kostenlos.

