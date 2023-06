Conte pour enfants Jardin de l’You Lourdes, 20 juillet 2023, Lourdes.

Conte pour enfants au jardin de l’You à Lourdes pour les 3-6 ans le jeudi 20 juillet à 10 h 30 !

Du Canigou à Roncevaux, des Pyrénées catalanes et cerdanes, languedociennes et fuxéennes, bigourdanes, béarnaises et basques, c’est en famille dans la cuisine autour de la cheminée, cœur du foyer, que l’on racontait les contes et légendes de nos montagnes. Aujourd’hui encore, cette tradition orale perdure et trouve une place essentielle dans la culture pyrénéenne. Elle permet des échanges entre les générations et c’est par son biais que la connaissance est partagée. Elle questionne donc le rôle et la puissance de la parole comme source de savoir et comme fondation d’une communauté humaine.

Le légendaire bigourdan couvre tous les grands thèmes du conte : il trouve son inspiration aussi bien dans le merveilleux chrétien que dans la tradition populaire et la mythologie antique. Ces contes sont aussi le produit d’un terroir et ils en ont la saveur et le caractère particulier : bestiaire et flore de Bigorre mais surtout l’influence de la montagne…

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. Animations gratuite en accès libre..

Children’s storytelling at the Jardin de l’You in Lourdes for 3-6 year-olds on Thursday, July 20 at 10.30 am!

From Canigou to? Roncevaux, the Catalan and Cerdan Pyrenees, the Languedoc and Fuxé Pyrenees, the Bigourdan, Bearn and Basque Pyrenees, it was in the kitchen, around the fireplace, the heart of the hearth, that the tales and legends of our mountains were told. Even today, this oral tradition continues to play an essential role in Pyrenean culture. It enables exchanges between generations, and is the means by which knowledge is shared. It thus questions the role and power of the spoken word as a source of knowledge and as the foundation of a human community.

Bigourdan legends cover all the major themes of storytelling, drawing inspiration from Christian marvels, popular tradition and ancient mythology. These tales are also the product of a terroir, with its particular flavor and character: Bigorre bestiary and flora, but above all the influence of the mountains?

The Palais des Congrès will be the venue in case of rain. Free admission.

Cuentacuentos para niños de 3 a 6 años en el Jardin de l’You de Lourdes, el jueves 20 de julio a las 10.30 h

Del Canigó a? Roncevaux, los Pirineos catalanes y cerdanos, los Pirineos del Languedoc y de Fuxé, los Pirineos de Bigourdan, del Bearn y vascos, era en la cocina, alrededor de la chimenea, el corazón del hogar, donde se contaban los cuentos y leyendas de nuestras montañas. Hoy en día, esta tradición oral sigue viva y desempeña un papel esencial en la cultura pirenaica. Permite los intercambios entre generaciones, y a través de ella se comparten los conocimientos. Plantea interrogantes sobre el papel y el poder de la palabra hablada como fuente de conocimiento y como fundamento de una comunidad humana.

Las leyendas de Bigourdan abarcan todos los grandes temas de la narración, inspirándose en la fantasía cristiana, la tradición popular y la mitología antigua. Estos cuentos son también el producto de una región, con su sabor y su carácter particulares: el bestiario y la flora de Bigorre, pero sobre todo la influencia de las montañas?

El Palacio de Congresos será el lugar de celebración en caso de lluvia. Entrada gratuita a todos los actos.

Märchen für Kinder im You-Garten in Lourdes für 3-6-Jährige am Donnerstag, den 20. Juli um 10.30 Uhr!

Vom Canigou nach? Roncesvalles, von den katalanischen und cerdanischen, den languedocischen und fuxéischen, den bigourdanischen, bearnischen und baskischen Pyrenäen, wurden die Märchen und Legenden unserer Berge im Kreise der Familie in der Küche um den Kamin, dem Herzstück des Hauses, erzählt. Diese mündliche Tradition lebt auch heute noch fort und hat einen festen Platz in der Kultur der Pyrenäen. Sie ermöglicht den Austausch zwischen den Generationen, und durch sie wird Wissen geteilt. Der Film stellt daher die Rolle und die Macht des Wortes als Quelle des Wissens und als Grundlage einer menschlichen Gemeinschaft in Frage.

Die Bigourdan-Legende deckt alle wichtigen Themen des Märchens ab: Sie findet ihre Inspiration sowohl in christlichen Wunderwerken als auch in der volkstümlichen Tradition und der antiken Mythologie. Diese Geschichten sind auch das Produkt einer Region und haben deren Geschmack und Charakter: Bestiarium und Flora von Bigorre, aber vor allem der Einfluss der Berge..

Bei Regen findet die Veranstaltung im Palais des Congrès statt. Die Veranstaltungen sind kostenlos und frei zugänglich.

