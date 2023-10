Cet évènement est passé Mexicraneos à l’Université Catholique de Lille Jardin de l’Université Catholique de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Mexicraneos à l’Université Catholique de Lille Jardin de l’Université Catholique de Lille Lille, 23 septembre 2019, Lille. Mexicraneos à l’Université Catholique de Lille 23 septembre – 29 novembre 2019 Jardin de l’Université Catholique de Lille Gratuit Mexicraneos propose ces crânes “géants”, emblématiques de la culture mexicaine, customisés et colorés par de nombreux artistes à l’occasion du célèbre « Dia de los Muertos ». Célébré chaque 2 novembre au Mexique, cette Fête des morts très festive mélange traditions aztèques et fêtes chrétiennes. Retrouvez également les crânes à la Gare Saint Sauveur ! Jardin de l’Université Catholique de Lille 60 Boulevard Vauban 59016 Lille Lille 59016 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-23T07:30:00+02:00 – 2019-09-23T18:30:00+02:00

2019-11-29T07:30:00+01:00 – 2019-11-29T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Jardin de l'Université Catholique de Lille Adresse 60 Boulevard Vauban 59016 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Jardin de l'Université Catholique de Lille Lille latitude longitude 50.635052;3.049238

Jardin de l'Université Catholique de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/