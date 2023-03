Première participation du Jardin de Lulu Jardin de Lulu, 3 juin 2023, Diefenbach.

Entrée et visite libre

Jardin de Lulu 12 rue du nachtrecht 57510 Puttelange aux lacs Diefenbach 57510 Moselle Grand Est 0617217672 http://www.ferfolie.fr https://www.facebook.com/Ferfolie Connu pour son incroyable fleurissement, le Jardin de Lulu regorge de merveilles à découvrir. De vieux objets, abandonnés et oubliés de tous, y trouvent une seconde vie. De la visite du jardin de Lulu, nul ne peut sortir inchangé tant cette envie forte de tenter, d’oser et d’expérimenter à son tour devient forte ! Ici, tous les objets d’antan sont recyclés, ce savant mélange de métal et de végétal est renforcé par l’ajout d’objets de décors imaginés et conçus par le maître de lieux. Piscine naturelle, élégante cascade, hôtel à insecte, pergolas et toutes sortes de plantes et fleurs sont à découvrir au jardin de Lulu. Plus de 350 espèces parfument, colorent et composent le jardin. De belles pièces en fer forgé réalisées sur place trouvent leur place au milieu des plantes. Petit plus : Joachim Niederelz alias Ferfolie réalise des objets en ferronnerie sur place. Ne manquez pas d’y faire un tour ! Parking du cimetière à 300m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©lucienne Niederelz