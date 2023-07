Animations estivales Jardin de l’Oustal Escalquens, 13 juillet 2023, Escalquens.

Animations estivales pour toute la famille !

Les jeudis 13, 20, 27 juillet et 3 août

de 9h30 à 12h dans les Jardins de l’Oustal !

L’été est bien là et les vacances aussi ! Alors retrouvez-nous vite la Médiathèque et le Centre social pour profiter et vous détendre avec à la clé de beaux moments de rires et de partages…!

..Et ne ratez pas la matinée exceptionnelle spéciale Olympiades parents-enfants le jeudi 27 juillet, sur inscription préalable !

Gratuit

Organisé par le Centre social, la Ludothèque et le Médiathèque d’Escalquens.

Infos : 05 62 71 73 89

