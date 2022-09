Fête de la Récolte au Jardin Familial de l’Ouest Jardin de l’Ouest Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Fête de la Récolte au Jardin Familial de l’Ouest Jardin de l’Ouest, 8 octobre 2022, Roubaix. Fête de la Récolte au Jardin Familial de l’Ouest Samedi 8 octobre, 10h00 Jardin de l’Ouest

entrée libre

Fête de la Récolte au Jardin familial de l’Ouest Jardin de l’Ouest 3, rue de l’ouest, Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Nous avons le plaisir de vous convier à notre petite fête au Jardin de l’Ouest ! Venez à la rencontre de notre Maître Composteur et inscrivez-vous au réseau des sites de compostage partagés et Biobox de la Ville de Roubaix.

Au programme :

– Soupe Party : Ramenez un légume de votre choix pour cuisiner ensemble avec la Cuisine Mobile ;

– Dès 12h30 : Apéro Compost ;

Toute l’après-midi :

– Concert de Musique JAZZ ;

– Conseils de jardinage en Sol Vivant ;

– Distribution de Bioseaux et sac compostables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T10:00:00+02:00

2022-10-08T16:00:00+02:00 Maison du Jardin

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Jardin de l'Ouest Adresse 3, rue de l'ouest, Roubaix Ouest Ville Roubaix Age maximum 99 lieuville Jardin de l'Ouest Roubaix Departement Nord

Jardin de l'Ouest Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Fête de la Récolte au Jardin Familial de l’Ouest Jardin de l’Ouest 2022-10-08 was last modified: by Fête de la Récolte au Jardin Familial de l’Ouest Jardin de l’Ouest Jardin de l'Ouest 8 octobre 2022 Jardin de l'Ouest Roubaix roubaix

Roubaix Nord