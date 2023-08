Morsang-sur-Orge – EVEP 2023 – Fête de l’automne de la Maison de l’Environnement (MDE) Jardin de l’Orangerie Morsang-sur-Orge, 23 septembre 2023, Morsang-sur-Orge.

Morsang-sur-Orge – EVEP 2023 – Fête de l’automne de la Maison de l’Environnement (MDE) Samedi 23 septembre, 14h00 Jardin de l’Orangerie

Venez célébrer le début de l’automne avec l’équipe de la Maison de l’Environnement au Jardin pédagogique de l’Orangerie.

Le temps d’un après-midi convivial, venez découvrir le jardin pédagogique et bénéficiez de son ambiance apaisante et des nombreuses activités qui vous y attendent.

Apportez vos fleurs, plantes et boutures pour le troc d’automne, participez à nos ateliers land-art et bouturage, dégustez nos infusions aromatiques et discutez autour de stands sur l’alimentation…

Jardin de l’Orangerie Jardin de l’Orangerie, Parc du Câteau, 91390 Morsang Morsang-sur-Orge 91390 Quartier Wallon Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0178840346 »}, {« type »: « email », « value »: « maisenvir@ville-morsang.fr »}]

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

Morsang-sur-Orge Maison de l’Environnement