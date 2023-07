Espace dans ma ville Jardin de l’Observatoire Toulouse, 17 juillet 2023, Toulouse.

Espace dans ma ville 17 – 22 juillet Jardin de l’Observatoire Ateliers : sur inscription de 14h à 16h, en accès libre de 16h à 20h | Soirée astronomie : entrée libre | Sortie libre à la Cité de l’espace : sur inscription, dans la limite des places disponibles

L’opération « Espace dans ma ville » sensibilise les jeunes de 8 à 14 ans à la culture spatiale et aux carrières scientifiques dans un cadre ludique. Elle est portée par le CNES et l’association Planète Sciences, coordonnée par la Direction de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Toulouse Métropole.

Le rendez-vous est proposé cette année au Jardin de l’Observatoire de Jolimont, haut-lieu symbolique et historique de l’astronomie.

Différents ateliers (fabrication de satellites et de fusées à air et à eau, construction de robots martiens…) sont proposés à l’Observatoire et au Jardin de l’Observatoire, ainsi que 2 temps forts : une soirée d’observation au Parc de la Colonne, et une sortie libre à la Cité de l’Espace.

Les temps forts

Soirée astronomie au Parc de la Colonne

Vous rêvez d’observer les étoiles et de savoir repérer les planètes ? Vous ferez vos premiers pas en astronomie, des observations, des expériences et vous pourrez poser des questions. Vous apprendrez à utiliser une carte du ciel, des jumelles, une lunette et un télescope.

Jeudi 20 juillet à partir de 20h

Animation proposée par Planète Sciences Occitanie, le réseau RAMIP et la Société d’astronomie populaire de Toulouse.

Sortie libre à la Cité de l’espace

La Cité de l’espace offre une entrée gratuite aux enfants qui auront participé aux ateliers proposés durant la semaine « Espace dans ma ville » ainsi qu’à leur famille.

Samedi 22 juillet

Dans la limite des places disponibles

Ateliers et visites

À l’Observatoire de Jolimont et au Jardin de l’Observatoire

Le Planétarium

Pouvons-nous toujours utiliser l’étoile polaire qui guidait nos ancêtres ? Comment trouver la Grande Ourse dans le ciel ? Pour en savoir plus sur les constellations et les étoiles ou se repérer dans le ciel, entrez dans le planétarium et laissez-vous porter dans un moment d’évasion.

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet :

De 14h à 16h – sur inscription

De 17h à 20h – accès libre

Le Pendule de Foucault

L’expérience du pendule de Foucault qui permet de visualiser la rotation de la Terre suscite toujours le même enthousiasme depuis sa première et spectaculaire présentation au Panthéon à Paris en 1851.

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet :

De 14h à 16h – sur inscription

De 17h à 20h – accès libre

Atelier 2D/3D et/ou exploration virtuelle

Même à bord de la station spatiale internationale, l’impression 3D est expérimentée. Cette technologie a révolutionné de nombreux domaines de la médecine à l’industrie. Grâce à un stylo 3D, vous fabriquerez un objet à partir d’un patron.

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet :

De 14h à 16h – sur inscription

De 17h à 20h – accès libre

Robot Martien

Jusqu’à présent, 9 robots ont roulé sur le sol martien. Pour y parvenir, ils doivent parcourir un sol accidenté, éviter des obstacles ou encore prélever des échantillons. Venez vous initier aux principes mécaniques et électriques et construisez votre mini robot roulant.

Lundi 17 juillet de 14h à 16h – sur inscription

Mardi 18 juillet :

De 14h à 16h – sur inscription

De 17h à 20h – accès libre

Jeudi 20 juillet :

De 14h à 16h – sur inscription

De 17h à 20h – accès libre

Dimanche 21 juillet de 14h à 16h – sur inscription

Construis ton système solaire

Nous avons aujourd’hui une bonne représentation de notre système solaire. Que savez-vous des planètes et des corps célestes qui le composent ? Vous le découvrirez de plus près et vous réaliserez la maquette d’une planète ou du système solaire.

Lundi 17 juillet de 17h à 20h – accès libre

Jeudi 20 juillet de 14h à 16h – sur inscription

Construis ton satellite

Le satellite est souvent associé à la télévision ou au téléphone. Dans cet atelier, vous en construirez une maquette simplifiée ; l’occasion de discuter des utilisations des satellites et de leurs applications dans la vie quotidienne.

Mardi 18 et mercredi 19 juillet :

De 14h à 16h – sur inscription

De 17h à 20h – accès libre

Jeudi 20 juillet de 17h à 20h – accès libre

Vendredi 21 juillet de 14h à 16h – sur inscription

Fusée à eau ou à air

De quoi une fusée est-elle constituée ? Comment décolle-t-elle et monte-t-elle si haut ? Venez fabriquer et lancer votre propre fusée. Une manière ludique d’étudier les paramètres de vol et les différentes parties des fusées.

Fusée à eau :

Lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 juillet de 14h à 16h – sur inscription

Mercredi 19 juillet de 17h à 20h – accès libre

Fusée à air :

Lundi 17 juillet de 17h à 20h – accès libre

Mercredi 19 juillet de 14h à 16h – sur inscription

Fusée à eau ou à air :

Vendredi 21 juillet de 17h à 20h – accès libre

Visite des coupoles d’observations du Jardin

Construit en 1846, l’Observatoire de Jolimont est l’un des mieux conservés en France. Il regroupe une série d’instruments d’astronomie classés à l’inventaire du patrimoine : lunette méridienne, lunette de la carte du ciel, télescope de 830 mm, grande lunette de 38 cm de diamètre.

Jeudi 20 juillet à partir de 16h

Sans inscription dans la limite des places disponibles

Animation proposée par la Société d’astronomie populaire de Toulouse.

Fabrique ta carte du ciel

N’avez-vous jamais levé les yeux pour voir les merveilles de notre univers ? Grâce à une carte du ciel que vous fabriquerez, vous pourrez partir à la découverte du ciel, de ses constellations et de leur histoire.

Mardi 18 juillet de 16h à 17h – accès libre

Mercredi 19 juillet de 16h à 17h – accès libre

Vendredi 21 juillet de 14h à 16h – sur inscription

Animation proposée par la Médiathèque d’Empalot

Une semaine à l’ombre des arbres du jardin de l’Observatoire

À l’Observatoire de Jolimont et au Jardin de l’Observatoire

Bibliothèque de l’espace

Petits et grands peuvent profiter d’une pause avec des livres autour du spatial et quelques jeux pour apprendre entre amis ou en famille.

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet, de 14h à 20h

Espace de lecture et de jeux en libre accès en partenariat avec la Bibliothèque Serveyrolles

Lecture sous les arbres de contes et de légences du ciel

Vendredi 21 juillet, de 15h30 à 17h30

Animation proposée par la Bibliothèque Serveyrolles et la Médiathèque d’Empalot

Déambulation astronomique

L’occasion de découvrir l’exposition de photos prises par les astronomes amateurs du réseau Rencontres astronomiques en Midi-Pyrénées (RAMIP) proposée en plein air dans le Jardin de l’Observatoire.

Jardin de l'Observatoire avenue Camille Flammarion, 31500 Toulouse

© DR