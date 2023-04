Rendez-vous au Jardin : jardin de Lilith à Suzanne Jardin de Lilith à Suzanne Suzanne Catégories d’évènement: Somme

Rendez-vous au Jardin : jardin de Lilith à Suzanne Jardin de Lilith à Suzanne, 2 juin 2023, Suzanne. Rendez-vous au Jardin : jardin de Lilith à Suzanne 2 – 4 juin Jardin de Lilith à Suzanne 4€ (Gratuit – de 16 ans) Rendez-vous aux jardins 2023 avec Le jardin de Lilith à Suzanne;

Niché au coeur de la vallée de la Haute-Somme, dans le charmant village de Suzanne, le jardin de Lilith vous invite à découvrir un monde olfactif exceptionnel avec ses collections de plantes parfumées dont thyms, sauges, origans et menthes, mais aussi des plantes vivaces, grimpantes, des rosiers, des plantes médicinales et tinctoriales et de nombreuses curiosités végétales.

Plus de 3000 variétés à approcher lors d’une visite commentée enrichie d’anecdotes botaniques. entrée 4e , gratuit moins de 16 ans Jardin de Lilith à Suzanne 1 rue du calvaire, Suzanne Suzanne 80340 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

