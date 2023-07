Marche gourmande Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François, 26 août 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Deux parcours de 6 et 9 km au fil des dégustations sur les stands des chefs étoilés. Sur inscription..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Jardin de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Two routes of 6 and 9 km, with tastings at Michelin-starred chefs’ stands. Registration required.

Dos recorridos de 6 y 9 km, con degustaciones en los stands de los chefs estrella. Inscripción obligatoria.

Zwei Strecken von 6 und 9 km entlang der Verkostungen an den Ständen der Sterneköche. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne