Pique-nique en musique Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François, 29 juillet 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Pop Street est une fanfare de rue, qui revisite les grands standards de la pop d’une façon ludique et originale. Apportez vos pique-niques ou profitez des deux food trucks sur place. 18h30 à 21h30..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 21:30:00. .

Jardin de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Pop Street is a street band that revisits the great pop standards in a playful and original way. Bring your own picnic or enjoy one of the two food trucks on site. 6:30 pm to 9:30 pm.

Pop Street es una banda callejera que revisita los grandes estándares del pop de una forma divertida y original. Traiga su propio picnic o aproveche los dos camiones de comida in situ. de 18.30 a 21.30 h.

Pop Street ist eine Straßenkapelle, die die großen Popstandards auf spielerische und originelle Weise neu interpretiert. Bringen Sie Ihr Picknick mit oder nutzen Sie die beiden Foodtrucks vor Ort. 18.30 bis 21.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne