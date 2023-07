Après-midi jeune public Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François, 23 juillet 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Ateliers manuels, tatouages paillettes, parcours mobile kids (2 à 6 ans), parcours de billes party, jeux en bois, pêche aux canards, mikado géant, tableaux de craie… Théâtre de Guignol. 14h30..

Jardin de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Handicraft workshops, glitter tattoos, mobile kids course (2 to 6 years), marble party course, wooden games, duck fishing, giant Mikado, chalk boards… Théâtre de Guignol. 14h30.

Talleres de manualidades, tatuajes de purpurina, curso móvil para niños (de 2 a 6 años), curso para fiestas de canicas, juegos de madera, pesca de patos, Mikado gigante, pizarras de tiza… Teatro del ponche. 14h30.

Handarbeitsworkshops, Glitzertattoos, mobiler Kids-Parcours (2 bis 6 Jahre), Murmelparty-Parcours, Holzspiele, Entenangeln, Riesenmikado, Kreidetafeln… Kasperle-Theater. 14h30.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne