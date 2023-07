Soirée cubaine Jardin de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François, 19 juillet 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

19h : L’association Sun Dance initie le public aux danses cubaines.

20h : Tumba Timba nous transporte dans les musiques populaires cubaines avec, du mambo, du boléro, du cha-cha-cha….

Jardin de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



7pm: The Sun Dance association introduces the public to Cuban dances.

8pm: Tumba Timba transports us to popular Cuban music with mambo, bolero, cha-cha-cha…

19.00 h: La asociación Sun Dance introduce al público en los bailes cubanos.

20.00 h: Tumba Timba nos transporta a la música popular cubana con mambo, bolero, chachachá…

19 Uhr: Der Verein Sun Dance führt das Publikum in kubanische Tänze ein.

20 Uhr: Tumba Timba entführt uns in die kubanische Volksmusik mit Mambo, Bolero, Cha-Cha-Cha…

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne