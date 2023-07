Le bal des sapeurs pompiers est de retour à Versailles Jardin de l’hôtel de Ville Versailles, 13 juillet 2023, Versailles.

Le bal des sapeurs pompiers est de retour à Versailles Jeudi 13 juillet, 19h00 Jardin de l’hôtel de Ville Entrée 10€ / Entrée gratuite pour les moins de 16 ans

À l’occasion de cette soirée, de nombreuses animations seront proposées : buvette, food trucks et aux platines retrouvez le DJ Nick Stevanson, mais également MAALFY et l’Orchestre Thierry Tacinelli Officiel.

Les sapeurs-pompiers de Versailles, fidèles à leurs engagements associatifs et solidaires ont conçu l’événement en accès payant afin de soutenir l’Oeuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers (ODP).

Achetez votre prévente via https://yurplan.com/events/Bal-des-pompiers-de-Versailles/105599

Entrée gratuite pour les moins de 16 ans (sous présentation de la pièce d’identité). L’entrée est interdite aux mineurs non accompagnés.

Jardin de l'hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 80 00 https://www.versailles.fr/mairie/ Le jardin de l'Hôtel-de-Ville est un parc urbain situé derrière la mairie de Versailles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-14T03:00:00+02:00

