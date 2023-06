La Nuit du handicap à Versailles Jardin de l’hôtel de Ville Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines La Nuit du handicap à Versailles Jardin de l’hôtel de Ville Versailles, 10 juin 2023, Versailles. La Nuit du handicap à Versailles Samedi 10 juin, 15h30 Jardin de l’hôtel de Ville Entrée libre Les deux troupes présentes sont celle du théâtre Eurydice et celle du théâtre du Cristal. L’accent sera aussi mis sur les jeux, occasion idéale pour favoriser la rencontre : jeux pour les petits, mis gracieusement à disposition par Oxybul, jeux d’antan fabriqués par le foyer Jacques Landat, jeux de société organisés par le GEM de Versailles. Vous pourrez aussi découvrir la boccia, activité paralympique ou encore le cecifoot.

Une guinguette sera proposée à partir de 19h30 grâce au Petit Orchestre de Poche.

Enfin, grâce à la générosité d’un grand nombre de commerçants, deux belles tombolas, entièrement gratuites, seront offertes au public. De nombreuses activités pour s’amuser et faire de joyeuses rencontres. Venez nombreux car la rencontre est une fête ! Jardin de l’hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 80 00 https://www.versailles.fr/mairie/ Le jardin de l’Hôtel-de-Ville est un parc urbain situé derrière la mairie de Versailles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

