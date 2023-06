Elixir Jardin de l’Hôtel de Ville | Toul Toul, 17 juin 2023, Toul.

Elixir Samedi 17 juin, 20h00 Jardin de l’Hôtel de Ville | Toul Entrée libre

Dans la continuité des festivités des 800 ans de la Cathédrale, la Ville de Toul organise un Marché et une fête Médiévale avec animations dont musiques et saltinbanques avant l’ouverture du bal dès 20h!

Sous son nom aux consonances moyenâgeuses, magiques et bienfaitrices, Elixir regroupe 6 musiciens. Autour des guitares, des percussions, du psaltérion, des flûtes, du violon, de l’accordéon et des voix, ils combinent ces influences pour créer leurs compositions et arrangements sur des musiques traditionnelles. Depuis 2001, ils battent la Lorraine (mais aussi la Champagne , le Morvan ..) au service des danseurs.

Jardin de l’Hôtel de Ville | Toul 13 Rue de Rigny, 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

concert bal