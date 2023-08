Projection : vidéo mapping de l’œuvre Diva de l’exposition « Mondes Engloutis » Jardin de l’Hôtel de ville de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Catégories d’Évènement: Calvados

Pont-l’Évêque Projection : vidéo mapping de l’œuvre Diva de l’exposition « Mondes Engloutis » Jardin de l’Hôtel de ville de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 16 septembre 2023, Pont-l'Évêque. Projection : vidéo mapping de l’œuvre Diva de l’exposition « Mondes Engloutis » Samedi 16 septembre, 20h10 Mairie de Pont-L’Évêque Dans jardins de la mairie. Une exposition hors les murs à Pont-l’Évêque jusqu’au 17 septembre 2023.

Sculpture DIVA à découvrir vidéomappée de 20h10 jusqu’à 21h30 dans le jardin de l’Hôtel de Ville.

Diva est une apparition énigmatique qui prend vie la nuit grâce à la projection vidéo. Qui est elle ? D’où vient-elle ? Figée la journée dans un calme méditatif, la géante de 3,5 mètres de hauteur se réveille à la tombée de la nuit pour rentrer en communication avec ceux qui se trouveront à sa portée. La vidéo diffusée à même la peau de la mystérieuse entité nous délivre des fragments de son histoire Mairie de Pont-L’Évêque 58 rue Saint-Michel, 14130 Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie 02 31 64 89 33 http://www.pontleveque.fr/ Parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:10:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

2023-09-16T20:10:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00 Thomas Voillaume © Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Pont-l’Évêque Autres Lieu Jardin de l'Hôtel de ville de Pont-l'Évêque Adresse 58 rue saint-michel Pont-l'Évêque Ville Pont-l'Évêque Departement Calvados Lieu Ville Jardin de l'Hôtel de ville de Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque latitude longitude 49.284943;0.182825

Jardin de l'Hôtel de ville de Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-l'eveque/