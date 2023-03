Visite guidée des jardins de l’hôtel de Limur Jardin de l’Hôtel de Limur Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes

Visite guidée des jardins de l’hôtel de Limur Jardin de l’Hôtel de Limur, 3 juin 2023, Vannes. Visite guidée des jardins de l’hôtel de Limur Samedi 3 juin, 15h00 Jardin de l’Hôtel de Limur Rendez-vous à l’entrée des jardins de Limur, rue des Tribunaux / durée 1h. Les jardins de l’hôtel de Limur ont une histoire riche et ancienne que vous pourrez apprécier grâce à une visite commentée par une guide-conférencière. Jardin de l’Hôtel de Limur rue des tribunaux, 56000, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.ciap-limur.bzh/lhotel-de-limur-un-lieu-evident-pour-heberger-le-ciap https://www.mairie-vannes.fr/parcs-et-jardins Jardin public appartenant autrefois à l’Hôtel Particulier dit de Limur. On peut notamment y observer un tilleul pluricentenaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00 © Ville de Vannes

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Jardin de l'Hôtel de Limur Adresse rue des tribunaux, 56000, Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Jardin de l'Hôtel de Limur Vannes

Jardin de l'Hôtel de Limur Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Visite guidée des jardins de l’hôtel de Limur Jardin de l’Hôtel de Limur 2023-06-03 was last modified: by Visite guidée des jardins de l’hôtel de Limur Jardin de l’Hôtel de Limur Jardin de l'Hôtel de Limur 3 juin 2023 Jardin de l'Hôtel de Limur Vannes Vannes

Vannes Morbihan