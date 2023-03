Les habitants du tilleul de Limur Jardin de l’Hôtel de Limur, 3 juin 2023, Vannes.

Les habitants du tilleul de Limur 3 et 4 juin Jardin de l’Hôtel de Limur Samedi 3 et dimanche 4 juin, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. / Durée 20 minutes. Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Limur.

Abeilles, passeraux… les arbres qui nous entourent foisonnent d’occupants. Leur présence, plus ou moins discrète, donne une musicalité familière à nos parcs et jardins. En compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur, tendez l’oreille à l’approche du tilleul du jardin de Limur et de ses voisins !

Jardin de l’Hôtel de Limur rue des tribunaux, 56000, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.ciap-limur.bzh/lhotel-de-limur-un-lieu-evident-pour-heberger-le-ciap https://www.mairie-vannes.fr/parcs-et-jardins Jardin public appartenant autrefois à l’Hôtel Particulier dit de Limur. On peut notamment y observer un tilleul pluricentenaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© www.mairie-vannes.fr