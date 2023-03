Qui y a-t-il dans ce jardin ? Jardin de l’Hôtel de Limur Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes

Qui y a-t-il dans ce jardin ? Jardin de l’Hôtel de Limur, 3 juin 2023, Vannes. Qui y a-t-il dans ce jardin ? 3 et 4 juin Jardin de l’Hôtel de Limur Entrée libre / de 14h à 18h en continu. Rendez-vous à l’accueil du CIAP, 31 rue Thiers. Tout au long du week-end, des jeux en autonomie sont mis à la disposition des familles afin de comprendre la faune et la flore du jardin de Limur.

Une médiatrice et un médiateur ne sont jamais loin pour vous donner un coup de pouce ! Jardin de l’Hôtel de Limur rue des tribunaux, 56000, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.ciap-limur.bzh/lhotel-de-limur-un-lieu-evident-pour-heberger-le-ciap https://www.mairie-vannes.fr/parcs-et-jardins Jardin public appartenant autrefois à l’Hôtel Particulier dit de Limur. On peut notamment y observer un tilleul pluricentenaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Le Divenah François

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Jardin de l'Hôtel de Limur Adresse rue des tribunaux, 56000, Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Jardin de l'Hôtel de Limur Vannes

Jardin de l'Hôtel de Limur Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Qui y a-t-il dans ce jardin ? Jardin de l’Hôtel de Limur 2023-06-03 was last modified: by Qui y a-t-il dans ce jardin ? Jardin de l’Hôtel de Limur Jardin de l'Hôtel de Limur 3 juin 2023 Jardin de l'Hôtel de Limur Vannes Vannes

Vannes Morbihan