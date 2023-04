Animation ludique et pédagogique pour les écoles d’Epernay au Parc de l’Horticulture Jardin de l’horticulture Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Animation ludique et pédagogique pour les écoles d’Epernay au Parc de l’Horticulture Jardin de l’horticulture, 2 juin 2023, Épernay. Animation ludique et pédagogique pour les écoles d’Epernay au Parc de l’Horticulture Vendredi 2 juin, 09h00, 14h00 Jardin de l’horticulture sur inscription auprès du service éducation dans la limite des places disponibles Les enfants des écoles de la Ville d’Epernay, seront accueillis par les agents des services Espaces Verts, Médiathèques, Patrimoine et Transition écologique pour participer aux ateliers de sensibilisation suivants : – Atelier alimentation (légumes de saison et plantation d’une plante) – services Transition écologique et Fleurissement

– Atelier lecture sur le thème du jardin avec les Médiathèques

– Atelier Pixel Art (reproduction du paysage environnant ou d’un tableau avec des post-it) avec les Médiathèques

– Atelier « poétique » odyssée des plantes et conte botanique pour les grands / création de tableaux végétaux pour les petits par Laurent Azuelos

– Atelier histoire du jardin et découverte du jardin avec les services Archives-Patrimoine et espaces verts Jardin de l’horticulture 5 bis, Rue du Comte de Lambertye, Epernay, Marne, Grand Est Épernay 51200 Marne Grand Est Créé à partir de 1910, sur les plans de JB Thomereau, paysagiste, le parc met en scène de nombreuses essences rares parmi lesquelles un fau de Verzy, un hêtre à feuilles de fougère, un hêtre marginé de rose, un muscadier, un cyprès chauve, …. Cette collection est complétée d’une roseraie et d’un verger-école toujours gérés par la Société d’horticulture et de viticulture d’Épernay. Après avoir traversé le Cubry, le parc se prolonge le long de la coulée verte aménagée en 2018. Le long des rues adjacentes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T11:00:00+02:00

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00 ©Ville d’Epernay

Détails Catégories d'évènement: Épernay, Marne Autres Lieu Jardin de l'horticulture Adresse 5 bis, Rue du Comte de Lambertye, Epernay, Marne, Grand Est Ville Épernay Departement Marne Age min 4 Age max 10

