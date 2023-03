visite du jardin « les roses de Margot » Jardin de l’Hermitage, 2 juin 2023, Saint-Genis-Laval.

visite du jardin « les roses de Margot » 2 – 4 juin Jardin de l’Hermitage Visites à partir de 6 € par pers. entièrement versés à l’association Vietnam Espérance. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Pour les groupes de 10 personnes et plus merci de réserver par téléphone ou mail.

Ce jardin accueille plus de 700 variétés de roses et de nombreuses vivaces, réparties dans des massifs autour d’une grande prairie bordée d’allées d’arbres séculaires.

Les réservation peuvent se faire en dehors des plages d’ouvertures.

Possibilité de Pique Nique.

Jardin de l’Hermitage Chemin de Lorette en face du n°37 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « marc.sereys@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0478561189 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0623395768 »}] Jardin paysager avec plus de 700 variétés de roses, et de nombreuses vivaces réparties en massifs aux tons dégradés (roses, rouges, blancs, saumons, jaunes, etc.). Le jardin est bordé de deux allées d’arbres centenaires qui entourent une grande prairie. En voiture : A7 sortie « La Mulatière », direction Saint-Genis-Laval ; après le panneau Saint-Genis-Laval, 1er feu à droite, allée Longchêne, puis prendre à gauche devant la chapelle du chemin de Lorette. Portail vert en face du n°37. Bus : n° C10 arrêt « Lorette » puis prendre le chemin de Lorette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Marc de Sereys