Ballade contée au son de la kora Jardin de l’habitation Clément Le François Le François Catégories d’Évènement: Le François

Martinique Ballade contée au son de la kora Jardin de l’habitation Clément Le François, 3 juin 2023, Le François. Ballade contée au son de la kora Samedi 3 juin, 10h00 Jardin de l’habitation Clément Inscription sur le site internet : https://www.monipass.com/billetterie/fondation-clement/ Cette visite est un voyage dans l’imaginaire ponctuée de mélodie jouée à la kora par Nicolas Pierrel. Jardin de l’habitation Clément Domaine de l’Acajou, 97240 Le François, Martinique Le François 97240 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.monipass.com/billetterie/fondation-clement/148-habitation-clement »}] https://www.monipass.com/billetterie/fondation-clement/ Parc de 16 hectares collection de plantes originaires des différentes régions tropicales du monde. Depuis le bourg du François, prendre la route du Saint-Esprit (D6) sur 2 km, l’habitation est à gauche. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 ©DanBeal Détails Catégories d’Évènement: Le François, Martinique Autres Lieu Jardin de l'habitation Clément Adresse Domaine de l'Acajou, 97240 Le François, Martinique Ville Le François Departement Martinique Age max 99 Lieu Ville Jardin de l'habitation Clément Le François

Jardin de l'habitation Clément Le François Martinique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le francois/

Ballade contée au son de la kora Jardin de l’habitation Clément Le François 2023-06-03 was last modified: by Ballade contée au son de la kora Jardin de l’habitation Clément Le François Jardin de l'habitation Clément Le François 3 juin 2023