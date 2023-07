Garden Party jeunesse Jardin de l’évêché Orléans, 8 juillet 2023, Orléans.

Garden Party jeunesse Samedi 8 juillet, 15h00 Jardin de l’évêché gratuit

Organisé par la Mission Jeunesse de la Mairie d’Orléans, l’événement investit le Jardin de l’Evêché, le 8 juillet, de 15h à minuit. Au programme : une journée 100% éco-responsable dédiée aux jeunes talents locaux, entre DJ, danseurs, animations, stands de prévention, food trucks et buvettes, dans une « déco green », estivale et authentique.

15H – 18H

Un village animé débutera la Garden Party, avec des activités et animations ludiques et sportives, des jeux animés, des quizs, des stands de sensibilisation et des espaces aménagés pour se détendre.

18H – MINUIT

En deuxième partie, la scène ouvrira ses portes aux artistes locaux avec un défilé de mode, de ladanse, de la musique et un DJ Set pour terminer en beauté.

➡ Gratuit et ouvert à tous

Jardin de l’évêché rue Robert de Courtenay, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

gratuit