Bamboches Botaniques Jardin de l’Evêché Limoges, 28 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les Bamboches Botaniques reviennent à Limoges !

Venez profitez au jardin de l’Evêché de différents artistes DJs tout le long de l’après-midi.

Retrouvez la programmation sur le site internet..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Jardin de l’Evêché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Bamboches Botaniques are back in Limoges!

Come and enjoy a variety of DJ artists in the Jardin de l’Evêché throughout the afternoon.

See the program on the website.

Les Bamboches Botaniques vuelven a Limoges

Venga al Jardin de l’Evêché y disfrute de una gran variedad de artistas DJ durante toda la tarde.

Consulte el programa en el sitio web.

Die Bamboches Botaniques kommen wieder nach Limoges!

Genießen Sie im Jardin de l’Evêché den ganzen Nachmittag lang verschiedene DJ-Künstler.

Das Programm finden Sie auf der Website.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Limoges Métropole